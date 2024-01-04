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В Белгороде из-за боеприпасов эвакуированы жильцы нескольких домов

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В Белгороде из-за боеприпасов эвакуированы жильцы нескольких домов

В Белгороде эвакуированы жильцы нескольких домов в микрорайоне Улитка в связи с обнаружением неразорвавшихся боеприпасов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«”По ситуации в микрорайоне Улитка. Здесь обнаружены два боеприпаса. Принято решение об их транспортировке на полигон для дальнейшей утилизации. Жители близлежащих домов вывезены – частично в пункт временного размещения, большинство выехало к родственникам. В ПВР (пункте временного размещения, – ред.) сейчас находится 13 человек – там организовано питание, чай, досуг. Возле каждого подъезда дежурят бойцы самообороны – они и полиция будут охранять имущество до возвращения жителей”, – написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, в ПВР находится 101 человек из числа эвакуированных накануне горожан, проживающих неподалеку от места обнаружения неразорвавшегося на улице Красноармейской боеприпаса.

К эвакуированным готовы выехать волонтеры, которые обеспечат их горячим питанием, добавил глава региона.

Ранее радио Sputnik сообщило о приостановке работы ТЦ и кинотеатров в Белгороде.

Взято отсюда.

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