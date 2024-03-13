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В Белгороде третий раз за день отменили ракетную опасность

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В Белгороде третий раз за день отменили ракетную опасность

Мэрия Белгорода третий раз за день объявила об отбое ракетной опасности в городе и окрестностях.«”РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности”, – говорится в Telegram-канале мэрии.

Сообщение было опубликовано через 21 минуту после объявления опасности.

В среду утром ракетная опасность в городе была объявлена на полчаса, второй раз власти распространили аналогичное предупреждение в 14:00 мск. Сигнал о ракетной опасности звучал на протяжении 23 минут.

Радио Sputnik также сообщило об отмене ракетной опасности в Курске.

Взято отсюда.

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