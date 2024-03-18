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В Белгородской области четыре человека погибли при попадании снаряда в дом

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В Белгородской области четыре человека погибли при попадании снаряда в дом

Четыре человека погибли в селе Никольское Белгородской области в результате попадания снаряда в дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор ранее проинформировал, что два человека были ранены в результате воздушной атаки на Белгород и Белгородский район со стороны ВСУ. Спустя два часа Гладков опубликовал уточненную информацию. «”Террористический акт со стороны ВСУ унес жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын – молодой 17-летний парень. Это невосполнимая утрата для всей Белгородской области! Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким этой семьи”, – написал он в Telegram-канале

По словам Гладков, удалось спасти только маленькую девочку. Сейчас она находится в детской областной клинической больницы в реанимации под аппаратом ИВЛ.

Губернатор уточнил, что у ребенка черепно-мозговая травма, на завтра назначена операция.

Ранее радио Sputnik сообщало, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал атаки на приграничные российские регионы.

Взято отсюда.

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