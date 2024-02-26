В Белгородской области двое детей пострадали при обстреле ВСУ

В Белгородской области двое детей пострадали в результате украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«

"Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших – это мальчики 10 и 11 лет. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго – контузия. Бригадами скорой их доставляют в детскую областную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – говорится в Telegram-канале Гладкова.

Также, по его словам, в результате обстрела выбиты пять окон в многоквартирном трехэтажном доме и поврежден один легковой автомобиль.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами со шрапнелью.

Взято отсюда.