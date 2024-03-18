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В Белгородской области пресечены попытки ДРГ проникнуть на территорию РФ

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В Белгородской области пресечены попытки ДРГ проникнуть на территорию РФ

Российская армия пресекла попытки проникновения украинских диверсионных групп на территорию Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ.«

"В районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу РФ украинских диверсионно-разведывательных групп", – говорится в сводке ведомства в Telegram-канале.

По данным министерства, в результате противник потерял порядка 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, а также два танка, три автомобиля и боевую машину РСЗО Vampire чешского производства.

Накануне украинские диверсанты уже пытались проникнуть на территорию России в районе села Козинка. В результате ВСУ потеряли порядка 65 солдат и были вынуждены отступить.

Радио Sputnik сообщило, что российские военнослужащие пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области Украины.

Взято отсюда.

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