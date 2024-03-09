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В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА

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В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА

Мужчину, в пятницу пострадавшего при атаке ВСУ на Белгородскую область, прооперировали, его жизнь вне опасности, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.«

"Пострадавшему вчера в селе Рождественка Грайворонского округа мужчине, который получил множественные ранения, его состоянию сейчас, по заключению врачей, ничего не угрожает. Находится в реанимации. Вчера его прооперировали. Будем продолжать делать все, чтобы как можно быстрее вернулся в свою семью", – написал Гладков в соцсети "ВКонтакте".

Накануне он сообщил, что в результате атаки трех дронов-камикадзе ВСУ на Рождественку погибли два человека.

В субботу утром радио Sputnik писало, что средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область.

Взято отсюда.

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