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В Белгородской области украинский БПЛА атаковал инфраструктурный объект

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В Белгородской области украинский БПЛА атаковал инфраструктурный объект

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", – написал он в Telegram-канале.

Представители оперативных служб выехали на место происшествия, добавил Гладков.

В среду вечером радио Sputnik сообщило, что жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки дронов.

Взято отсюда.

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