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В Белом доме обозначили позицию США по выборам президента РФ

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В Белом доме обозначили позицию США по выборам президента РФ

Владимир Путин является российским лидером, и США буду действовать, исходя из этой реальности, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.«”Реальность такова, что президент Путин – это президент России. Нам приходилось действовать в этой реальности на всем протяжении войны на Украине… и мы продолжим действовать в этой реальности, но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности”, – приводит его слова РИА Новости.

Салливан, выступая на брифинге Белого дома, по сути поставил точку в спекуляциях о возможности отказа Вашингтона признавать легитимность президента РФ после выборов, отмечает агентство.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически не согласен с оценками США выборов в России, отметив, что это не то мнение, к которому в России готовы прислушиваться.

Радио Sputnik сообщило, кто первым из мировых лидеров поздравил Путина с успехом на выборах.

Взято отсюда.

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