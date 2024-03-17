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В Белом доме заявили об отступлении ВСУ из-за нехватки снарядов

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В Белом доме заявили об отступлении ВСУ из-за нехватки снарядов

Украинские войска на территории Донбасса вынуждены отступать с первой линии обороны из-за нехватки боеприпасов, рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.«”Смотрите, время имеет решающее значение… У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и теперь они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку русские продолжают пытаться продвинуться на запад. Им нужна поддержка, и она нужна прямо сейчас”, – сказал Кирби в эфире телеканала АВС.

Он признался, что ему не известно о каких-либо личных разговорах по поводу выделения новой помощи Киеву между президентом США Джо Байденом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном, но Белый дом поддерживает контакты с председателем нижней палаты парламента по этому вопросу.«”С каждым пакетом (военной помощи, – ред.), который мы предоставили, мы должны были подтверждать, что это не нанесет ущерба нашей собственной национальной безопасности. И поскольку мы дали больше и истощили наши запасы, мы делали все возможное, чтобы работать с оборонной промышленностью над пополнением запасов… Так что да, это вызывает беспокойство. Мы еще не достигли точки, когда наша собственная национальная безопасность и наши собственные оперативные планы будут поставлены под угрозу. Но это абсолютно нельзя оставлять без внимания”, – отметил Кирби.

Ранее радио Sputnik сообщило, когда ВСУ могут остаться без ракет для систем ПВО.

Взято отсюда.

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