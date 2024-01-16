В Белоруссии продолжат строить укрепрайоны

В Белоруссии продолжать возводить укрепрайоны, сообщил начальник главного управления боевой подготовки Минобороны республики Александр Бас.«”Работа по созданию узлов сопротивления и в целом укрепленных районов будет продолжена. Мы видим, что в ходе проведения специальной военной операции в Украине глубоко эшелонированная оборона имеет значение”, – отметил представитель белорусского оборонного ведомства.

По его словам, подобные узлы обороны формируются на вероятных направлениях движения противника, в частности, два укрепрайона уже построены в Брестской и Гомельской областях.«

"Подразделение, занявшее данный узел сопротивления, может вести оборону продолжительное время. Нет необходимости доставлять им боеприпасы, питание. Они полностью автономно или изолированно могут выполнять задачи", – цитирует Баса портал EADaily.

Радио Sputnik также писало, что, по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, над миром нависла угроза глобального конфликта.

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