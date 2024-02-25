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В Британии назвали возможные сроки полного освобождения Донбасса

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В Британии назвали возможные сроки полного освобождения Донбасса

Украина рискует в течение ближайших 12 месяцев потерять всю остающуюся под ее контролем территорию Донбасса, если не решит давно стоящие перед ней проблемы, такого мнения придерживается эксперт Гусейн Алиев из Университета Глазго.«”Если Украина не займется строительством оборонительных укреплений и не нарастит внутреннее производство боеприпасов, а также не улучшит мобилизацию и набор персонала, она, скорее всего, потеряет остальную часть Донбасса в этом году, а также некоторые территории на юге”, – сказал Алиев в интервью британскому телеканалу Sky News.

Эксперт считает, что к потере Авдеевки привела та же нехватка тактических резервов и боеприпасов, с которой ВСУ столкнулись в период обороны Артемовска.

По его словам, Россия в ходе конфликта продемонстрировала высокую скорость и эффективность в “институциональной адаптации и обучении”, в то время как Украина так и не наладила масштабное производство даже базовых снарядов, не говоря уже о дронах, и сильно зависит от западных поставок.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США предложили Украине “терпимый вариант” для завершения конфликта.

Взято отсюда.

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