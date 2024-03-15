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В Британии оценили сроки возобновления производства ракет Taurus в ФРГ

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В Британии оценили сроки возобновления производства ракет Taurus в ФРГ

Германии понадобится порядка двух лет для возобновления производства крылатых ракет Taurus, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на аналитиков.«

"По оценкам аналитиков, на производство новой ракеты Taurus потребуется около двух лет", – отмечается в статье.

Автор статьи подчеркнул, что производственные линии Taurus простаивают: последний раз производство запускалось в 2019 году, когда поступил заказ от Южной Кореи. Сейчас заводы, расположенные в городе Шробенхаузен, занимаются ремонтом проданных ракет.

Отмечается, что стоимость одной Taurus составляет около 1,5 миллиона евро, в зависимости от объема заказа.

Как сказал Financial Times старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри, в одночасье возобновить производство крылатых ракет не получится из-за особенностей логистики.«”Цепочке поставок также приходится увеличивать объем производства или перезапускать производство компонентов, а все это требует времени”, – сказал он.

Радио Sputnik писало, что бундестаг не принял резолюцию о поставках ракет Taurus Украине.

Взято отсюда.

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