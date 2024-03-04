Благодаря утечке информации, произошедшей в результате публикации в СМИ беседы офицеров бундесвера, российская разведка может отследить перевозки западных ракет Storm Shadow и SCALP, считает британская газета The Times.

Немецкие военные в разговоре упомянули, что британцы используют для перевозок Storm Shadow бронемашины Ridgeback, а Франция отправляет ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, пишет РИА Новости. «

"Эта информация поможет российской разведке отслеживать их и локализовывать, потенциально нацеливаясь на такие транспортные средства в Европе и на территории Украины", – цитирует агентство статью британского издания.

Авторы публикации считают, что Великобритания и ее союзники по НАТО должны быть сильно встревожены разглашением этих данных.

В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших план атаки на Крымский мост ракетами Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя публикацию записи в Сети, пообещал “оперативно разъяснить” ситуацию. В ответ на его заявление Симоньян отметила, что Россия может помочь Германии с “выяснениями”.

Радио Sputnik ранее писало, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уличил ФРГ во лжи после попытки оправдать разговор офицеров.

Взято отсюда.