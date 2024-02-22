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В Британии проанализировали разгром ВСУ у села Победа

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В Британии проанализировали разгром ВСУ у села Победа

Большая группировка ВСУ у населенного пункта Победа в ДНР была разгромлена авиабомбами ФАБ-500, считает британский военный эксперт Александр Меркурис.«

"Россияне наносили удары по ВСУ под селом Победа авиабомбами ФАБ и разгромили их артиллерийским огнем. Сложно себе представить, как украинцы смогли бы удерживать это место в таких условиях", – приводит РИА Новости фрагмент заявления эксперта в авторском блоге на YouTube.

В четверг, 22 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что российская армия освободила населенный пункт Победа на Донецком направлении, заняв более выгодные позиции на переднем крае.

Ранее радио Sputnik сообщало об уничтожении вооруженными силами РФ украинского ЗРК Patriot производства США.

Взято отсюда.

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