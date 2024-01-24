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В Британии заявили о “колоссальном ущербе”, нанесенном системе ПВО Украины

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В Британии заявили о "колоссальном ущербе", нанесенном системе ПВО Украины

Российские войска буквально охотятся за пусковыми установками ВСУ в зоне СВО, считает британский эксперт Александр Меркурис.

По его словам, ВС РФ недавно уничтожили пусковые установки ПВО IRIS-T, которые производит и поставляет Украине Германия.«”Россия продолжает наносить колоссальный ущерб системе противовоздушной обороны Украины. Они буквально охотятся за пусковыми установками. <…> Недавно ракетным ударом были уничтожены системы IRIS-T, отправленные на Украину Германией”, – приводит РИА Новости слова британского эксперта.

В своем блоге на YouTube Меркурис отметил кардинальное изменение обстановки на фронте из-за сильного истощения украинских войск в результате интенсивных боев и высокоточных артиллерийских ударов ВС РФ.

Ранее радио Sputnik сообщало, что российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины.

Взято отсюда.

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