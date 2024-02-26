В Чехии назвали города, которые может потерять Украина

Украина может потерять новые территории и города, включая Купянск и Харьков, если ВСУ не удержат линию фронта, считает бывший начальник генерального штаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы.«”Судя по всему, они (российские войска, – ред.) попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска и продвигаться далее на Харьков. Там украинцам реально грозит эдакий мешок, в который они могут попасть”, – приводит РИА Новости слова генерала.

В интервью чешской газете Lidovky он отметил, что подобные действия ВС РФ создают стратегическую угрозу для ВСУ и осложнят снабжение украинских подразделений на юге.«”Ситуация на фронте сложилась очень тяжелая. Нужно ставить цель не полностью остановить русских, а хотя бы замедлить их продвижение. Но я подчеркиваю, что это будет возможно после значительного пополнения личного состава. Если Зеленскому это не удастся, фронт может начать рушиться уже в конце весны”, – сказал Шедивы.

Радио Sputnik ранее писало, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба “стратегически” обосновал бегство ВСУ с позиций на фронте.

Взято отсюда.