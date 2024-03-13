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В Чехии обозначили срок поставки боеприпасов на Украину

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В Чехии обозначили срок поставки боеприпасов на Украину

Боеприпасы, приобретенные странами ЕС в рамках чешской инициативы закупать для Украины боеприпасы за пределами сообщества, могут попасть в зону боевых действий в июне, заявил советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр.

По его словам, после заключения необходимых контрактов потребуется время, чтобы передать снаряды украинской стороне.«

"Начиная с июня, поставки могут пойти рекой", – приводит издание Euractive слова советника чешского премьера.

Пояр не уточнил, с какими странами вне ЕС был заключен договор на закупку снарядов, однако добавил, что поиск боеприпасов проходит по всему миру, “везде, где они доступны по разумной цене и приемлемого качества”.

Радио Sputnik также писало, что в Словакии раскритиковали власти Чехии за их отношение к конфликту на Украине.

Взято отсюда.

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