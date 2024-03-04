В чем причина постоянных утечек из бундесвера? Мнение политолога

В МИД РФ сообщили, что потребовали объяснений от посла Германии в России Александра Ламбсдорффа по поводу опубликованной расшифровки беседы офицеров бундесвера о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту.

Обсуждение этой темы высшими германскими офицерами “наглядно свидетельствует о вовлеченности “коллективного Запада”, включая Берлин, в конфликт вокруг Украины”, сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян отметил, что само по себе содержание этой аудиозаписи не удивляет.«”Здесь нет ничего, что нас могло бы удивить. Нельзя сказать, что мы раньше засыпали, думая, что европейские страны, НАТО никоим образом не причастны к террористическим атакам, диверсиям на территории России, никаким образом не принимают участия в развязанном США конфликте на территории Украины против России – а потом мы услышали эти записи и сказали: вот это немцы дают, мы даже представить себе такого не могли. Это не так. Мы прекрасно все это понимали. Когда самые различные страны Запада предоставляют ракеты, которые поражают Белгород, другие наши города, когда они отказываются адресовать жесткие заявления в адрес украинского руководства, которое организовывало варварские теракты в отношении гражданских лиц, журналистов – что нас должно удивлять: что они обсуждают возможные атаки на Крымский мост?” – спросил Генри Сардарян в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Он предложил свою версию причины регулярно происходящих утечек из бундесвера.«”Я уже не знаю, какая это по счету утечка из бундесвера после начала специальной военной операции: то в социальных сетях, то их пресса стабильно утечки публикует. И правительство ФРГ их то опровергает, то вынуждено соглашаться. Либо они какие-то “дырявые”, либо – у меня складывается уже такое впечатление – это внутриполитическая борьба, в которой замешаны вооруженные силы Германии. Потому что не может каждые месяц-два быть утечка, которая становится предметом разбирательств на правительственном уровне”, – такое мнение высказал политолог.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших план нанесения ударов по Крымскому мосту.

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Взято отсюда.