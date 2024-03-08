В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Инфраструктурный объект получил повреждения в Днепропетровской области на Украине, заявил глава региональной военной администрации Сергей Лысак.«

"Поврежден <…> инфраструктурный объект", – цитирует его РИА Новости.

При этом Лысак не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Ранее в пятницу в Днепропетровской области трижды объявляли воздушную тревогу.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Днепропетровске и Одесской области Украины в результате взрывов возникли пожары.

Взято отсюда.