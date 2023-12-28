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В ДНР подсчитали, на сколько дней ВСУ хватит последнего пакета помощи США

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В ДНР подсчитали, на сколько дней ВСУ хватит последнего пакета помощи США

Последнего в уходящем году пакета американской помощи в размере 250 миллионов долларов Украине едва хватит на три дня, считает советник главы ДНР Ян Гагин.«

"На днях было заявлено о новогодней помощи Украине Госдепартаментом Соединенных Штатов, она, предположительно, составит 250 миллионов долларов. Если верить тому же Госдепартаменту Соединенных Штатов, то Украина ежедневно тратит на войну с русскими около 100 миллионов долларов, получается простая арифметика. Украине этих денег хватит на 2,5 – максимум три дня войны", – цитирует Гагина РИА Новости.

По его словам, у Киева есть много других проблем: социальный, демографический кризис, “лежащая на боку экономика” и практически отсутствующая промышленность.

“Государство Украина сыплется, как домино”, – заключил Гагин.

Радио Sputnik также писало, что в украинской Раде предупредили об угрозе потери городов без помощи США.

Взято отсюда.

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