В ДНР заявили об ухудшении положения украинского гарнизона в Красногоровке

Улучшение позиций российских войск в районе Невельского в ДНР значительно ухудшает положение украинского гарнизона в Красногоровке, заявил РИА Новости советник главы республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения освободили населенный пункт Невельское и заняли более выгодные позиции на донецком направлении.«

"Улучшение позиций российских войск в районе Невельского существенно давит на гарнизон, который размещается у противника в Красногоровке. И туда могут быть направлены следующие наши усилия. Красногоровка сейчас находится под постоянным огнем нашей артиллерии. И там подавляются не только позиции, но и командные пункты противника, на которых уничтожено достаточно большое количество боевиков", – сказал Кимаковский в интервью информагентству.

Во вторник вечером радио Sputnik сообщило, что ВС РФ уничтожили в Красногоровке командный пункт, в котором находились высокопоставленные офицеры украинской армии.

Взято отсюда.