В Домодедове сбит беспилотник, летевший на Москву

Средства ПВО сбили в городском округе Домодедово беспилотник, летевший на Москву, пострадавших и повреждений нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – написал он в Telegram-канале.

Собянин проинформировал, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Минобороны РФ подтвердило, что дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Московской области. Попытка ВСУ атаковать территорию России пресечена в 10:15 мск.

Накануне радио Sputnik сообщало, что российская система ПВО за сутки уничтожила свыше 100 дронов ВСУ.

Взято отсюда.