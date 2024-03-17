реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Домодедове сбит беспилотник, летевший на Москву

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Домодедове сбит беспилотник, летевший на Москву

Средства ПВО сбили в городском округе Домодедово беспилотник, летевший на Москву, пострадавших и повреждений нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – написал он в Telegram-канале.

Собянин проинформировал, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Минобороны РФ подтвердило, что дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Московской области. Попытка ВСУ атаковать территорию России пресечена в 10:15 мск.

Накануне радио Sputnik сообщало, что российская система ПВО за сутки уничтожила свыше 100 дронов ВСУ.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Всемирный день сна – 17 марта. Мечтательные поздравления в прозе, стихах и смс

Всемирный день сна – 17 марта. Мечтательные поздравления в…

Каждый второй житель планеты страдает от бессонницы, а ведь правильный…

Что означает погода в день Герасима Грачевника. Запреты и традиции 17 марта

Что означает погода в день Герасима Грачевника. Запреты и…

17 марта – народный праздник Герасим Грачевник и церковный день…

Потепление и сильный ветер. Какая погода будет в Алтайском крае 17 марта

Потепление и сильный ветер. Какая погода будет в Алтайском…

В Алтайском крае ночью 17 марта сохраняется штормовое предупреждение. Какая…

Очная явка на выборах президента России достигла 60 процентов

Очная явка на выборах президента России достигла 60 процентов

Очная явка на выборах президента России по стране достигла 60…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp