В двойной краже схемы безопасности Игр-2024 могут обвинить Россию

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Но в чем точно нельзя сомневаться – рано или поздно, или когда это потребуется властям, в случившемся обвинят “агентов русского влияния”. Однако обо всем по порядку.

Рассеянный инженер, работающий в фирме-субподрядчике, включенной в организацию спортивных состязаний, зевнул, фигурально выражаясь, и остался без сумки, в которой был служебный (sic!) компьютер, а также не менее служебные (re-sic!) ключи. В файлах – схема организации безопасности, распределения полицейского и жандармского оцеплений, планы дорожного движения и так далее, и тому подобное – на период проведения соревнований. Все детали, все нюансы, и говорят даже, что указано было примерное количество правоохранителей, которые должны были патрулировать Париж до, во время и после завершения церемонии открытия Игр. Доблестные служители закона через пару дней отрапортовали, что злоумышленник установлен, задержан, отдан под суд и даже приговорен… к семи месяцам заключения.

Эта радостная депеша не успела уйти в печать, как последовала новая, так сказать, телеграмма, и тоже с пометкой “срочно”. В том же Париже уже из запертой машины украли – снова – компьютер. И опять со схемой организации безопасности Олимпиады, только теперь инцидент касался работы больниц и клиник в случае возникновения экстренной или экстренных ситуаций. Вы будете смеяться, но и этот компьютер имел сугубо служебное предназначение, и не очень понятно, зачем его потребовалось тащить с собой домой, вечером, да еще с заездом в магазин, чтобы купить продуктов.

Те, у кого украли, дают объяснения, достойные уровня средней группы детского сада – “дескать, мы только на минуточку тут по делам, а гаджеты куда-то делись”. Характерно, что о дисциплинарных и административных взысканиях этих рассеянных ничего не сообщается.Споры о спортеРоссияне на Олимпиаде и престиж наших турниров2 марта, 16:04

Зато сообщается вот что. Не проходит и дня, чтобы из любого медийного утюга не просвистело, что “во всем виновата Россия”. То есть мы. Русские – как выяснилось – несут ответственность за антисемитские граффити, а еще – загибайте пальцы – за “нагнетание антифранцузских настроений – путем раздачи брошюрок и листовок” (на остановках общественного транспорта), “русские подзуживают социальное недовольство с помощью все тех же соцсетей”, ну и, конечно, “русские используют гнев аграриев в свою пользу”.

Если бы мы смотрели эксцентрическую комедию, мы бы с удовольствием хохотали над придумками сценаристов. Но это не фантазии. Это реальность. Так выглядят отчеты французской контрразведки, которые сливаются в прессу. Чтобы поднять градус русофобии, а под это дело отсыпать побольше денег и оружия Киеву. “Если Россия творит такое во Франции, то что она может натворить на Украине”.

Что до исполнения своих прямых обязанностей – например, выяснения причин, почему секретные сведения хранятся на незащищенных устройствах, которые к тому же разбрасывать можно где попало – то до этого у французских спецслужб руки вряд ли дойдут. Тем более, что свалить собственные косяки они всегда смогут. На русских, естественно, которые якобы помешали им выполнить свою работу.

Автор Елена Караева, специально для радио Sputnik

Взято отсюда.