В двух областях на востоке и юге Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в двух областях на юге и востоке Украины, следует из данных онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным онлайн-ресурса, сирена тревоги первой прозвучала в Днепропетровской области – в 21:59 мск, через 11 минут воздушную тревогу объявили в Одесской области.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Днепропетровске и Одесской области Украины в результате взрывов возникли пожары.

Взято отсюда.