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В Екатеринбурге возле входа в музей положат противопехотные мины

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В Екатеринбурге возле входа в музей положат противопехотные мины

В Екатеринбурге историки планируют разместить возле входа в музей обезвреженными противопехотные кассетные мины ПФМ-1, прозванные военными “бабочками”, пишет URA.ru.«

"Когда посетитель "наступит" на мину, сработает сигнал. Это для того, чтобы люди почувствовали, каково приходилось все эти годы жителям Донбасса", – рассказал изданию директор музея Боевой славы Урала, Валерий Артемьев.

До конца года там будет открыта экспозиция, посвященная специальной военной операции.

С этой целью в музей Боевой славы Урала, расположенный в окружном Доме офицеров, из зоны СВО привезли трофеи. Среди них образцы советских времен, оружие НАТО, форма украинских солдат, найденные на поле боя иконы.

Радио Sputnik также рассказало, что РИА Новости представило фотопроект “Защитники” о подвигах в зоне спецоперации.

Взято отсюда.

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