реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В ЕС нашли “нарушение прав и свобод” при голосовании на выборах в России

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В ЕС нашли "нарушение прав и свобод" при голосовании на выборах в России

Выборы президента России прошли в обстановке “сужающегося политического пространства”, что лишило граждан настоящего выбора, утверждает глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем заявлении. «

"Выборы проходили в обстановке сужающегося политического пространства, что привело к тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод и не позволило многим кандидатам баллотироваться, включая тех, кто выступал против российской незаконной агрессии. Это лишило российских избирателей настоящего выбора и существенно ограничило их доступ к достоверной информации", – приводит фрагмент документа РИА Новости.

Также в ЕС отметили, что не признают выборы, проведенные в Крыму, Севастополе и новых регионах России, и пригрозили последствиями людям, причастным к организации голосования. «”ЕС продолжит поддерживать российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ”, – говорится в сообщении Борреля.

Ранее в США назвали прошедшие в России выборы президента “нечестными и несвободными”. В свою очередь Кремль заявил, что категорически не согласен с такой оценкой.

Радио Sputnik сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Не убирайте пуховик. Какой будет погода в Алтайском крае на этой неделе?

Не убирайте пуховик. Какой будет погода в Алтайском крае…

Теплая весенняя погода, которая установилась на Алтае, надолго не задержится…

В России впервые возбудили дело об экстремизме из-за работы ЛГБТ-клуба

В России впервые возбудили дело об экстремизме из-за работы…

Мизулина: в Оренбурге возбудили уголовное дело из-за работы ЛГБТ-клуба Pose…

Иностранец продавал наркотики туристам через Telegram и попался

Иностранец продавал наркотики туристам через Telegram и попался

Mirror: британец попался в Таиланде на продаже наркотиков через Telegram…

Новая обувь Джо Байдена развеселила пользователей сети

Новая обувь Джо Байдена развеселила пользователей сети

Президент США Джо Байден появился на публике в новой обуви…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp