В ЕС нашли “нарушение прав и свобод” при голосовании на выборах в России

Выборы президента России прошли в обстановке “сужающегося политического пространства”, что лишило граждан настоящего выбора, утверждает глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем заявлении. «

"Выборы проходили в обстановке сужающегося политического пространства, что привело к тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод и не позволило многим кандидатам баллотироваться, включая тех, кто выступал против российской незаконной агрессии. Это лишило российских избирателей настоящего выбора и существенно ограничило их доступ к достоверной информации", – приводит фрагмент документа РИА Новости.

Также в ЕС отметили, что не признают выборы, проведенные в Крыму, Севастополе и новых регионах России, и пригрозили последствиями людям, причастным к организации голосования. «”ЕС продолжит поддерживать российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ”, – говорится в сообщении Борреля.

Ранее в США назвали прошедшие в России выборы президента “нечестными и несвободными”. В свою очередь Кремль заявил, что категорически не согласен с такой оценкой.

Радио Sputnik сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ.

Взято отсюда.