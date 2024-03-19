В ЕС раскрыли планы по поставкам боеприпасов Украине

Евросоюз намерен поставить Украине порядка 500 тысяч боеприпасов до конца месяца, заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

При этом он отметил, что союзники Киева не отказались от цели поставить ВСУ миллион снарядов. «

"К концу месяца будет поставлено примерно 500 тысяч боеприпасов, мы все еще имеем цель поставить один миллион", – приводит его слова РИА Новости.

Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что “в целом, возможности европейской оборонной промышленности уже достигли примерно одного миллиона боеприпасов в год”.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что страны союза поставят ВСУ чуть более половины из обещанного миллиона боеприпасов к марту этого года.

Накануне радио Sputnik писало, что Владимир Зеленский указал Западу на “очевидную недальновидность” в вопросе поставок.

Взято отсюда.