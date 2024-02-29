Президент Франции Эммануэль Макрон своими посланиями хочет занять ведущую роль в Евросоюзе, поскольку канцлер ФРГ Олаф Шольц показал свою слабость, считает эстонский дипломат Харри Тийдо.

Накануне французский лидер во время выступления на конференции по поддержке Украины в Париже не исключил отправки войск стран ЕС в зону боевых действий.

Тийдо заявил, что словам Макрона есть рациональное объяснение. «

"На самом деле есть вполне рациональное объяснение, почему Макрон так себя ведет. Это потому, что Шольц слаб, а Европа нуждается в лидере. Особенно в ситуации, когда ведущая роль принадлежит Америке", – сказал дипломат в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.

По его мнению, Макрон в течение долгого времени стремился к тому, чтобы Франция стала ведущей страной и была лидером в Европе. Эстонский дипломат добавил, что Париж будет готов осуществить инициативу французского лидера. «”Думаю, что стаду европейских политиков понадобится такой лидер, который поведет их в правильном направлении. Если они последуют за ним, конечно, в чем я не уверен”, – выразил мнение Тийдо.

Он также высказался по поводу позиции Берлина и канцлера Шольца, в частности. Дипломат считает, что в ФРГ серьезно обеспокоены тем, что произойдет, когда Россия “добьется своего”

Эстонский дипломат также упомянул, что на западных политиков растет давление со стороны союзников за океаном. Кроме того, они вынуждены оглядываться и на мнения избирателей, которые в “некоторых странах уже устают”, добавляет портал EADaily.

Радио Sputnik также сообщало, что президент Литвы Гитанас Науседа указал на изменение позиции Запада по украинскому конфликту.

Взято отсюда.