“В этом они искренни”. Пойдет ли Зеленский на выборы

Конституционный суд Украины заявил, что не получал обращения от офиса Владимира Зеленского по вопросу его легитимности после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий.

Украинское издание “Зеркало недели” во вторник сообщило, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд с двумя вопросами.

“Первый – разрешает ли конституция проведение президентских выборов в условиях военного положения. И второй – сохранит ли Зеленский легитимность после 20 мая, когда истекает срок действия его полномочий”, – писало издание.

В эфире радио Sputnik глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан отметил, что украинские власти в качестве одного из аргументов против проведения выборов называли отсутствие средств.«”Пока я не вижу со стороны Зеленского никакого желания проводить выборы. Законодательно они разрешены, в конституции запретов нет, норма о запрете есть в законе о военном положении. Деньги под эти выборы действительно не предусмотрены, их не выделяли, и единственный источник получения этих денег – внешний. Потому что все, что собирает Украина в виде налогов и сборов, она тратит на финансирование боевых действий, а ее бюджетный дефицит на этот год – 42 миллиарда долларов или половина от расходной части бюджета. Так что денег на выборы у них и правда нет, по крайней мере в этом они достаточно искренни”, – сказал аналитик.

Но главная причина нежелания проводить выборы – другая, продолжил он.«”А зачем Зеленскому эти выборы? Он с радостью не проводил бы их… В первом туре – не факт, что он победит. Во втором туре, если дело до него дойдет, всегда побеждает тот, у кого меньше антирейтинг. А у Зеленского он будет большим”, – добавил Иван Лизан.

Очередные президентские выборы должны пройти на Украине в марте 2024 года. Зеленский неоднократно заявлял, что считает неуместным проведение голосований во время боевых действий.Итоги. ВечерЗаморозка активов, легитимность Зеленского и изменения с первого марта18:33

Взято отсюда.