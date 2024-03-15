Самое важное, что случилось в этот день, мы расскажем вам в коротком дайджесте

16 марта 2024, 00:0599Написать комментарий

Что ни день — то целая кипа событий, за которыми попробуй уследи. Но вам и не нужно без перебоя листать ленту новостей — это наша работа, и сейчас мы расскажем вам о самом важном, что произошло 15 марта.

Регионы России снова атаковали дроны и диверсанты

Четвертый день подряд беспилотники продолжают атаковать регионы России. Утром в Минобороны отчитались о пяти сбитых беспилотниках и двух реактивных снарядах над Калужской и Белгородской областями.

В Калужской области два БПЛА упали на территорию предприятия, заявил глава региона Владислав Шапша. Еще один дрон взорвался над заводом, не причинив серьезных повреждений. Как сообщает Baza, беспилотники попытались атаковать нефтехимический «Первый завод», в результате на предприятии начался пожар, который быстро локализовали.

В Белгороде в результате обстрела погиб человек — он находился на рабочем месте в магазине в момент атаки, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

— В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте, — написал глава региона в телеграм-канале.

Также в Белгородскую область вновь попытались проникнуть украинские диверсанты, заявили в Минобороны. Силы ВСУ двигались в районе Козинки и проникли в несколько домов на окраине, после чего их заметили российские силы и вытеснили диверсантов на минное поле. По заявлению ведомства, потери ВСУ составили около 50 человек, контроль над населенным пунктом полностью восстановлен.

Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

Производители Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали подписывать со своими партнерами мораторий, согласно которому реэкспорт их продукции на территорию России будет запрещен, сообщает «Коммерсант».

Если поставщики нарушат мораторий, то контракт с ними будет разорван. Компании также пытаются запретить продажу своих товаров на маркетплейсах. Источники издания уверяют, что техника компаний, запретивших поставки в Россию, может полностью исчезнуть с российских прилавков.

Electrolux Group, в которую входят Electrolux, Zanussi, AEG, объявила об уходе из России еще в 2022 году, после чего продала российские активы местному менеджменту.

Порталы «Госуслуги» и mos.ru сломались, когда начались выборы

15 марта пользователи «Госуслуг» и mos.ru пожаловались на то, что не могут зайти на сайты в приложения порталов. В пресс-службе «Госуслуг» заявили, что это произошло из-за большого количество желающих проголосовать.

— В связи с беспрецедентным количеством желающих проголосовать онлайн-система временно работает в режиме электронной очереди. Из-за огромного интереса к голосованию также могут возникать временные задержки при получении некоторых услуг и сервисов, — говорится в сообщении.

В Минцифры также заявили, что системы работают с перебоями из-за большой нагрузки в связи с высокой активностью — по их данным, в 10:30 мск с помощью ДЭГ уже проголосовали 900 тысяч человек.

Болгария начнет оформлять россиянам шенген с 1 апреля

Начиная с 1 апреля Болгария впервые начнет оформлять шенгенские визы россиянам, сообщает ТАСС. Подать заявление на шенген можно будет в Москве и Санкт-Петербурге.

Очередь на получение документов будет такой же, как и у других стран Шенгенского пространства, подчеркнули Болгарские дипломаты. Туристы всё еще смогут воспользоваться выданными до 31 марта краткосрочными визами типа С — только на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра. Выданные же после этой даты долговременные визы типа D позволят путешествовать и по другим странам Шенгенской зоны.

Взято Источник

16.03.2024