В Евросоюзе многие заволновались: решается, что делать с Украиной

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррельпризнал, что ЕС за время конфликта на Украине истощил запасы вооружений, он призвал страны союза рассмотреть возможность займа для развития оборонной промышленности.

“Существующие склады вооружений истощены, а конфликт развился из войны запасов в войну производства”, – написал в своем блоге глава евродипломатии, слова которого приводит РИА Новости.

Боррель добавил, что “началось обсуждение совместного займа стран ЕС для поддержки усилий, необходимых для инвестиций в общеевропейский оборонный потенциал и оборонную промышленность… Нам необходимо срочно наращивать обороноспособность”.

В эфире радио Sputnik главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов высказал мнение, что это заявление следует рассматривать в контексте обострившейся в ЕС дискуссии по поводу ситуации на Украине.«”Мы наблюдаем сейчас довольно интересный момент в европейской дискуссии после заявлений (президента Франции Эммануэля) Макрона о возможности направления военнослужащих ряда стран ЕС на Украину для выполнения неких не вполне понятных задач. С другой стороны, (канцлер ФРГ Олаф) Шольц и ряд других более умеренных лидеров пытаются убедить, что есть еще неиспользованные меры, среди которых может быть и то, о чем говорит Боррель. Боррель не является самостоятельной фигурой, по сути, это тот человек, через которого те или иные европейские лидеры транслируют свою позицию”, – считает эксперт.

Слова президента Франции вызвали резкое неприятие в большинстве стран ЕС, отметил он.«”Заявления Макрона породили цепную реакцию: в Евросоюзе очень многие заволновались, потому что это безумие – ставить страны ЕС, страны НАТО на грань военного столкновения с Россией. В сенате США заговорили, что в случае, если европейские войска появятся на Украине, Соединенным Штатам нужно будет выйти из НАТО. Часть европейских политиков в этой ситуации пытаются доказать тому же Макрону, что идти на совсем уж безумные и иррациональные шаги не нужно”, – так видит ситуацию Антон Гришанов.

Макрон 26 февраля заявил, что в странах Евросоюза обсуждают возможность отправки военнослужащих на Украину, но консенсуса пока не достигли. Позднее власти многих государств ЕС заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.Прямой эфирСадовник хочет взять в долг: Боррель придумал, как помочь Украине15:33

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