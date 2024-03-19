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В Евросоюзе тайно готовятся к интеграции Украины, пишут СМИ

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В Евросоюзе тайно готовятся к интеграции Украины, пишут СМИ

Евросоюз готовится к возможной интеграции Украины, но держит это в тайне, пишет американское издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.«

"Некоторые официальные лица ЕС предпочли бы сохранить в тайне проводимую работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдавии и некоторых стран Западных Балкан", – говорится в материале.

Уточняется, что в ЕС не хотят публично обсуждать эти вопросы до проведения “европейских выборов”, поскольку это может повлиять на настроения фермеров. «”Разговоры о меньшем количестве субсидий для европейских фермеров – это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги или использовать в качестве предвыборной амуниции для крайне правых”, – сказал анонимный чиновник.

Как напомнило URA.ru, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК представит программу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз к середине марта.

Радио Sputnik сообщало, что ЕС решил дополнительно увеличить фонд помощи Украине.

Взято отсюда.

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