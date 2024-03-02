В Финляндии попытались объяснить слова о “праве” ВСУ атаковать Россию

Финляндия не поставляла Украине дальнобойного оружия, поэтому не ограничивала его использование для ударов по территории России, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра также заявил, что у ВСУ “должно быть право” наносить оборонительные удары по военным объектам на территории РФ.

В субботнем эфире общественного вещателя Yle Хяккянен объяснил эту позицию тем, что Хельсинки не поставляли Киеву дальнобойные системы вооружений.«”Финляндия предоставила Украине средства для ведения оборонительной борьбы на украинской земле… Мы не предоставляли, например, дальнобойные системы вооружений. Именно поэтому Финляндия не считала целесообразным устанавливать ограничения в данном случае”, – сказал он.

Радио Sputnik писало, что новый президент Финляндии Александр Стубб думает о ядерном оружии.

Взято отсюда.