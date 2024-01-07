В ФРГ пытаются определить, чьи дроны шпионят за тренировками ВСУ, пишут СМИ

В Германии обеспокоены появлением дронов неизвестного происхождения, которые наблюдают за полигонами во время тренировок немцев с украинцами, пишет немецкая газета Bild.

По данным издания, следы якобы указывают на Россию. «

"Из недели в неделю над полигонами и казармами бундесвера летают подозрительные дроны… Особенно это касается мест, где бундесвер обучает украинцев", – говорится в статье.

Эксперт по оборонным вопросам парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) депутат бундестага Маркус Фабер назвал эти полеты беспилотников “четко организованными”.«”Дроны регулярно замечаются над полигоном Клиц, где Бундесвер обучает украинцев управлять Leopard 1. В других объектах несколько дронов иногда вторгаются в воздушное пространство одновременно. Это четко организовано и во многом указывает на Россию”, – добавил он, однако не привел никаких существенных доказательств.

Автор статьи также отметил, что бундесвер давно знает о проблеме довольно давно. Известно, что 15 ноября 2023 года армия создал оперативную группу для борьбы с дронами, однако “спустя два месяца ощутимых результатов все еще нет”.

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Взято отсюда.