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В ФРГ уличили Шольца в намерении приблизить разгром Украины

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В ФРГ уличили Шольца в намерении приблизить разгром Украины

Последние решения канцлера ФРГ Олафа Шольца, касающиеся помощи Украине, приведут к ее разгрому, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.«

"Судя по всему, Олаф Шольц хочет поддерживать Украину, пока Россия не дойдет до Киева. Это не стратегия победы Украины, а приближение поражения Украины", – написал он на странице в соцсети X.

Ранее Шольц заявил, что Берлин не передаст Киеву ракеты Taurus, чтобы не стать участником конфликта. Свою позицию канцлер объяснил тем, что для наведения ракет понадобится присутствие солдат бундесвера на украинской территории.

Радио Sputnik писало, сколько немецких танков Leopard потеряли ВСУ.

Взято отсюда.

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