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В ГД предложили бундестагу расследовать участие ФРГ в преступлениях Киева

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В ГД предложили бундестагу расследовать участие ФРГ в преступлениях Киева

Госдума приняла проект обращения к бундестагу, в котором депутаты призывают “провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины”, говорится в материале РИА Новости.

В документе указывается, что факты, свидетельствующие о применении Украиной западных вооружений, дают основания говорить о достоверности и опасности планов, вынашиваемых руководством бундесвера.

Российские депутаты также отмечают, что успешный многолетний опыт советско-германского и российско-германского урегулирования, а также “здравомыслие немецкого народа и парламентариев, выражающих его волю, позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства между Германией и Россией и приблизят начало взаимовыгодного политического диалога во имя мира и благополучия в Европе”, сообщает агентство.

В документе также отмечается, что заявления канцлера Германии Олафа Шольца об отсутствии планов отправлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, пока тот не будет уверен, что они не смогут долететь до территории России, вызывают сомнения и могут быть направлены на сокрытие истинных целей политики ФРГ на украинском направлении.

Радио Sputnik писало, кто может занять место главного финансового донора Украины.

Взято отсюда.

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