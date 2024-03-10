Формирование альянса стран, готовых отправить войска на Украину, заставит Россию “достать револьвер” и приставить к виску противника, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее американское издание Politico сообщило, что Франция создает альянс стран, готовых отправить военнослужащих на Украину. По данным издания, большинство стран ЕС, среди которых Германия, Чехия и Польша отвергают эту идею, в то время как странны Балтии “гораздо более открыты для этой идеи”.«

"Отправка европейского военного контингента на Украину – это уже не просто красная линия, а револьвер, направленный на Россию. Нам не останется никакого другого выхода как достать свой револьвер в виде грозного оружия и приставить его к виску противника. Думаю, что это за револьвер, на Западе все прекрасно знают", – заявил Белик в разговоре с РИА Новости.

Он также отметил, что западные страны не захотят терять своих граждан в чужом конфликте, и президент Франции Эммануль Макрон может остаться со своим предложением в одиночестве.«

"То, что будут потери, в этом никто на Западе не сомневается, поэтому там вряд ли пойдут на отправку на Украину экспедиционного корпуса. Максимум поддержат лишь дозированными поставками своих солдат, и первую скрипку тут сыграют не французы, а страны Прибалтики", – предположил депутат.

Радио Sputnik ранее писало, что в Чехии рассказали, кого НАТО может отправить на Украину.

Взято отсюда.