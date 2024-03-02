"В Генштабе думают, что мы впереди, а мы..." ВСУшник о ситуации на фронте

Качество обучения солдат ВСУ, которых присылают на фронт, остается крайне низким, что обернется для Украины новыми потерями в ближайшие месяцы, считает украинский военный Алексей Герман.

Он опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал о гибели командира взвода ВСУ. По словам Германа, во время обстрела солдаты не успели даже выйти из блиндажа, когда молодой лейтенант был ранен, и им пришлось ждать эвакуации другим подразделением.«

"Пост не о трусах и героях. Пост о том, что на войну нужно готовить людей, хорошо готовить. И даже если завтра проголосуют за мобилизацию, подкрепление к нам будет готово не раньше чем через четыре месяца. Ну, а вы с легкостью можете взять карту и линейку. И сосчитать, сколько мы отдали за неделю и где будем через четыре месяца. И это только из официальных источников", – приводит его слова украинское издание "Страна.ua".

Герман добавил, что эти потери фактически никак не отражаются в бумагах. Так, один из командиров ВСУ не доложил об отступлении украинцев на два километра.«

"Ребята фактически на нуле, а по бумагам во 2-м эшелоне. В Генштабе ВСУ думают, что мы впереди, а мы в заднице", – заключил военный.

Радио Sputnik сообщало, сколько человек ежедневно теряет украинская армия.

Взято отсюда.