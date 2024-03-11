Российские военнослужащие захватили “первый” танк Leopard 2A6 в ходе боев за Авдеевку, сообщает немецкий таблоид Bild.«

"В воскресенье российские солдаты опубликовали фотографии поврежденного основного боевого танка Leopard 2A6. Это первый из 18 танков Leopard-2, поставленных Германией, который смогла захватить Россия. По информации Bild, фотография подлинная", – говорится в сообщении.

Издание уточнило, что танк, скорее всего, был захвачен на севере Авдеевки, примерно в 900 метрах к югу от деревни Степово. ВСУ ввели Leopard-2 в бой 30 октября, однако уже на следующий день российский снаряд повредил его топливный бак.

Как уточняет издание, несмотря на то, что экипажу танка удалось спастись, потеря Leopard-2 является не просто “символическим поражением Украины”. Издание напомнило, что Берлин передал Киеву только 18 современных танков.«

"Это означает, что в распоряжении Украины остается максимум 17 современных танков, примерно половина из которых в любой момент оказаться на ремонте в Литве", – заключил автор статьи.

Радио Sputnik писало, что американский танк Challenger 2 увяз в грязи во время демонстрационного заезда ВСУ.

Взято отсюда.