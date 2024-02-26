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В Германии рассказали, когда у ВСУ кончатся снаряды

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В Германии рассказали, когда у ВСУ кончатся снаряды

Германия испытывает трудности с поиском боеприпасов для Украины, чьи запасы могут иссякнуть в июне или раньше, пишет немецкий журнал Der Spiegel.«”Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру”, – приводит издание высказывание начальника специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерала Кристиана Фройдинга.

По его словам, которые приводит РИА Новости, артиллерийские и зенитные боеприпасы “не представлены в изобилии на полках магазинов”.

Министерство обороны Германии вынуждено изо дня в день придумывать новые способы получить дефицитные снаряды для Киева, говорится в статье.

Время работает против европейских союзников Украины – по данным западных спецслужб, украинские запасы снарядов иссякнут “не позднее июня”, а, возможно, и раньше, предупреждает Der Spiegel.

Ранее радио Sputnik рассказало, как в Германии оценили шансы ВСУ на успех в случае получения дополнительного миллиона снарядов.

Взято отсюда.

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