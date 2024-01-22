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В Германии высказались о дальнейшей судьбе украинских беженцев

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В Германии высказались о дальнейшей судьбе украинских беженцев

Украинские беженцы, проживающие в Германии, должны будут вернуться на родину после завершения конфликта, заявила лидер правой немецкой партии “Альтернатива для Германии” (АдГ) Алиса Вайдель в интервью газете Financial Times.«

"Ясно, что когда война закончится, все украинцы должны будут вернуться домой. Они все равно будут нужны, чтобы помочь восстановить свою страну", – цитирует ее слова РИА Новости.

Вайдель уверена, что украинцев не ждет “долгосрочное будущее” в Германии. Она также считает ошибкой, что немецкое правительство позволило беженцам получать социальные выплаты.

Радио Sputnik писало, что Вайдель не исключила выхода Германии из Евросоюза.

Взято отсюда.

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