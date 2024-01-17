В городе Сумы прогремела серия взрывов, сообщают украинские СМИ

Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, пишет интернет-издание “Страна.ua”.«

"Сообщают о взрывах в Сумах", – сказано в размещенной в Telegram-канале издания публикации.

По данным онлайн-карты на сайте Минцифры Украины, в 21:42 мск в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

Официальная информация о взрывах не поступала.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

В среду вечером радио Sputnik писало о серии взрывов в Днепропетровске.

Взято отсюда.