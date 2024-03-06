В Госдепе не исключили военных “сюрпризов” от Украины для России

США полагают, что Украина могла приготовить для России военные “сюрпризы”, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге для журналистов.«

"Мы считаем, что у них (украинской армии, – ред.) припасено несколько сюрпризов, и ждем возможности увидеть результаты", – цитирует его РИА Новости.

По словам Миллера, у Украины, как считают в Вашингтоне, есть “план, который они в состоянии применить для достижении побед на поле боя”.

Радио Sputnik сообщило, что посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал страны ЕС передать все оружие Киеву.

Взято отсюда.