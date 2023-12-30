В Госдепе отреагировали на обстрел центра Белгорода со стороны Украины

США не поощряют и не дают возможности ВСУ для проведения атак, подобных удару по Белгороду, заявили в Госдепартаменте.«

"Мы ясно давали понять, что мы не поощряем и не даем возможности подобных атак", – сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее информировал, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.

По последним данным МЧС, в результате удара погибли 14 человек, в том числе двое детей, и еще 108 человек пострадали.

Для жителей Белгорода заработала единая горячая линия по номеру “112” для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Радио Sputnik сообщало, какими ракетами, по данным Минобороны РФ, украинские войска атаковали Белгород.

Взято отсюда.