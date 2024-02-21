США не считают, что Россия получила стратегическое преимущество в ходе конфликта на Украине, но признают ее успехи на поле боя, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.«”Если вы изучите динамику данного конфликта … в недавнем прошлом, то обнаружите, что да, Россия делает успехи на поле боя. Мы наблюдали ее успехи на выходных в силу того, что у Украины не было возможности снабдить вооружением свои войска”, – сказал Миллер на брифинге.

Он связал дефицит боеприпасов у ВСУ промедлением со стороны конгресса США в вопросе одобрения дополнительного финансирования на нужды Киева и призвал законодателей как можно скорее одобрить выделение новых бюджетных ассигнований.

Радио Sputnik писало, что в Германии перечислили причины успеха Вооруженных сил России в зоне СВО.

Взято отсюда.