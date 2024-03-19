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В Госдепе высказались по поводу вероятной отправки Парижем войск на Украину

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В Госдепе высказались по поводу вероятной отправки Парижем войск на Украину

США с недоверием относятся к информации поступающей от российской стороны, Вашингтон не намерен отправлять войска на Украину, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

Так он отреагировал на заявление директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина о том, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных. «

"Прежде всего, я с недоверием относился бы к любой информации, которая поступает от российских должностных лиц. Во-вторых, я бы предложил нашим французским партнерам высказаться на эту тему. Если это правда, то я повторюсь: президент Джо Байден предельно четко дал понять, что США не готовы отправлять свои войска на Украину", – приводит РИА Новости слова Пателя.

Заместитель официального представителя Госдепа в ходе брифинга напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно высказывал аналогичную позицию.

Ранее радио Sputnik рассказало, как сенатор Алексей Пушков сыронизировал над президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Взято отсюда.

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