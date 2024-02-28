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В Госдуме рассказали о роли Украины для западных армий

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В Госдуме рассказали о роли Украины для западных армий

Участие западного спецназа со стороны ВСУ в спецоперации не удивляет, потому что Украина давно превратилась в тренажер для армий Запада, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского военного чиновника писала, что на территории Украины неофициально действует западный спецназ.«”В присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного. Сегодняшняя Украина – это не просто полигон, а ультрасовременный реалистичный тренажер для западных армий, где можно отрабатывать тактику действий и новые виды вооружений”, – сказал РИА Новости Белик.

По его словам, западные страны не планируют прекращение конфликта, используя Украину как площадку для тестирования различного вооружения и бесплатную рабочую силу в виде солдат ВСУ, жизни которых на Западе никого не волнуют.«”Поставки оружия западными странами делаются не для помощи Украины, а ради заботы о себе любимых на тот случай, если придется столкнуться с таким противником, как Россия”, – отметил депутат.

Ранее радио Sputnik писало, как в Киеве отреагировали на идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска на Украину.

Взято отсюда.

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