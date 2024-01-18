В Харьковской области назвали число подконтрольных РФ населенных пунктов

Число населенных пунктов Харьковской области, находящихся под контролем России, увеличилось до 35, сообщили в пресс-службе администрации региона.
В сентябре глава областной администрации Виталий Ганчев заявил, что под контролем России находятся 33 населенных пункта.«
"На данный момент под контролем России находится 35 населенных пунктов", – сказали РИА Новости в пресс-службе администрации.
Накануне российская армия нанесла удар высокоточным оружием по месту дислокации иностранных наемников в Харькове.
Радио Sputnik сообщало, что Украина готовится к масштабному наступлению ВС РФ под Харьковом.
Взято отсюда.