Число населенных пунктов Харьковской области, находящихся под контролем России, увеличилось до 35, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В сентябре глава областной администрации Виталий Ганчев заявил, что под контролем России находятся 33 населенных пункта.«

"На данный момент под контролем России находится 35 населенных пунктов", – сказали РИА Новости в пресс-службе администрации.

Накануне российская армия нанесла удар высокоточным оружием по месту дислокации иностранных наемников в Харькове.

Радио Sputnik сообщало, что Украина готовится к масштабному наступлению ВС РФ под Харьковом.

Взято отсюда.