реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили назначенные Киевом власти

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили назначенные Киевом власти

Взрывы раздались в подконтрольном украинским властям Херсоне, сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.«

"В Херсоне раздаются взрывы!" – написал он в Telegram-канале.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Радио Sputnik также сообщило о прогремевшей в городе Кременчуг Полтавской области Украины серии взрывов.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Во Франции объяснили “подлость” Путина во время спецоперации

22.01.2024

 Новости Алтай

Длинная рука возмездия дотянулась и до хозяев Украины

22.01.2024

 Новости Алтай

Австрийский OMV требует от России ВЕРНУТЬ доступ к месторождениям

22.01.2024

 Новости Барнаул

Пошли в отрыв. Цена «квадрата» в новостройках Алтая обгоняет вторичку угрожающими темпами

22.01.2024

 Новости Барнаул

Привередливая дама. На Алтае до небес взлетела цена на нишевую сельхозкультуру

22.01.2024

 Образование

Пошли в отрыв. Цена «квадрата» в новостройках Алтая обгоняет вторичку угрожающими темпами

22.01.2024

 Образование

Привередливая дама. На Алтае до небес взлетела цена на нишевую сельхозкультуру

22.01.2024

 Происшествия

Выключить музыканта. Дирижер Музыкального театра — про “неженскую” профессию, зрелость и психологию

22.01.2024

 Происшествия

Утром — похороны, вечером – пожар. Как жительница Барнаула потеряла все и нашла себя в творчестве

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске