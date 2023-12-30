В Херсоне в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры

В подконтрольном Киеву Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Как он написал в Telegram-канале, в результате взрыва в Херсоне повреждения получил “объект критической инфраструктуры”. Подробности произошедшего Прокудин не раскрыл.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik сообщало о мощных взрывах, прогремевших в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Взято отсюда.